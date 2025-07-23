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Россия сохранила место в топ-3 медального зачёта ЧМ-2025 по водным видам спорта

Россия сохранила место в топ-3 медального зачёта ЧМ-2025 по водным видам спорта
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Сегодня, 23 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Россия сохранила третье место в медальном зачёте после золотой медали Александра Мальцева и Майи Гурбанбердиевой в технической программе соревнований микст-дуэтов в синхронном плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 23 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 23 июля:

1. Германия — 4 золотые медали.
2. Китай — 3 золотые и 3 серебряные медали.
3. Россия — 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
4. Австралия — 2 золотые и 2 бронзовые медали.
5. Испания — 1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
6. Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
7. Австрия — 1 золотая медаль.
8. Греция – 1 золотая медаль.
9. Италия – 6 серебряных и 2 бронзовые медали.
10. Венгрия — 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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