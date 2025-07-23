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Египетского рапириста госпитализировали после поединка с Бородачёвым на ЧМ-2025

Египетского рапириста госпитализировали после поединка с Бородачёвым на ЧМ-2025
Мохамед Хамза
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Рапирист из Египта Мохамед Хамза был госпитализирован после поединка с россиянином Кириллом Бородачёвым на чемпионате мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия).

Спортсмены встречались на стадии 1/4 финала. Во время поединка египтянин упал на дорожку, но бой не был остановлен. Уже после встречи его осмотрели медики, а затем и отправили в больницу.

«Хамза получил травму. Наши врачи сказали, что они не рекомендуют продолжать бой, но Международная федерация дала право на продолжение. Сейчас он нормально себя чувствует, его перевели в клинику имени Хечинашвили», —приводит слова представителя оргкомитета соревнований «Матч ТВ».

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