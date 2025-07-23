Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александр Мальцев высказался о третьем золоте на ЧМ в дуэте с Майей Гурбанбердиевой

Александр Мальцев высказался о третьем золоте на ЧМ в дуэте с Майей Гурбанбердиевой
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался о своей третьей завоёванной золотой медали чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Мальцев стал чемпионом мира в технической программе соревнований микст-дуэтов в паре с Майей Гурбанбердиевой.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
23 июля 2025, среда. 14:32 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

«Что касается физических сил, сегодня выступать было достаточно легко. Не чувствовалась усталость после уже двух видов программы в соло. Но было другое волнение, связанное со счётом, с работой с партнёршей. Чтобы всё было удачно, чтобы элементы были хорошими и синхронно выполнены. Накануне выступления мы поменяли сразу несколько элементов, немного повысив коэффициент программы. Был дополнительный стресс, потому что нужно было ничего не забыть и сделать всё как надо. Когда ты долго работаешь над дуэтом в одном виде, а перед соревнованиями что-то меняешь, это всегда очень сложно. Но слава богу, что сегодня у нас получилось», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Мальцев завоевал золотые награды в технической и произвольной программах сольных соревнований по синхронному плаванию.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Материалы по теме
Российская синхронистка наконец-то завоевала золото ЧМ-2025. Ей помог непобедимый Мальцев!
Российская синхронистка наконец-то завоевала золото ЧМ-2025. Ей помог непобедимый Мальцев!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android