Александр Мальцев высказался о третьем золоте на ЧМ в дуэте с Майей Гурбанбердиевой

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался о своей третьей завоёванной золотой медали чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Мальцев стал чемпионом мира в технической программе соревнований микст-дуэтов в паре с Майей Гурбанбердиевой.

«Что касается физических сил, сегодня выступать было достаточно легко. Не чувствовалась усталость после уже двух видов программы в соло. Но было другое волнение, связанное со счётом, с работой с партнёршей. Чтобы всё было удачно, чтобы элементы были хорошими и синхронно выполнены. Накануне выступления мы поменяли сразу несколько элементов, немного повысив коэффициент программы. Был дополнительный стресс, потому что нужно было ничего не забыть и сделать всё как надо. Когда ты долго работаешь над дуэтом в одном виде, а перед соревнованиями что-то меняешь, это всегда очень сложно. Но слава богу, что сегодня у нас получилось», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Мальцев завоевал золотые награды в технической и произвольной программах сольных соревнований по синхронному плаванию.