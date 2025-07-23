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Гурбанбердиева: золото на ЧМ можно назвать выстраданным — год вышел эмоционально трудным

Гурбанбердиева: золото на ЧМ можно назвать выстраданным — год вышел эмоционально трудным
Майя Гурбанбердиева
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Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева высказалась об успешном выступлении на ЧМ-2025 в Сингапуре. Она рассказала, какая победа в микст-дуэте ей далась сложнее: в 2019 или 2025 году.

— Какая победа была более эмоциональной: в 2019-м или сейчас?
— Думаю, обе победы были по-своему эмоциональными. В 2019-м случилась моя первая победа на чемпионате мира — чувствовала трепет и волнение. В этот раз эмоции тоже зашкаливали, потому что это первый для нас международный старт после долгого застоя. Чемпионат мира — важнейшее соревнование планеты. Этот год получился для меня трудным эмоционально, поэтому можно назвать эти медали выстраданными.

— Выступления соперников вы смотрели довольно нервно.
— Конечно, мы смотрели нервно, потому что очень уровень вырос у микст-дуэтов. На самом деле это потрясающе. И если на чемпионате мира в 2019 году у нас было 10 и 11 дуэтов, то сейчас уже 14. И это здорово. Открываются новые имена, и растёт уровень у тех, кого мы уже знаем. Поэтому это здорово, и мы очень рады, — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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