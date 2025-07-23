Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александр Мальцев: выступать под первым номером хуже, чем в середине или в конце

Александр Мальцев: выступать под первым номером хуже, чем в середине или в конце
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев поделился мнением о том, насколько сложнее выступать одним из первых номеров в соревнованиях и какие сложности могут возникать в связи с ранним показом программы на турнире.

«Выступление первым номером не прибавляет стресса, но добавляет трудности с тем, что нужно выйти с разминки пораньше. Мы разминаемся, делаем причёски, проходим сухую тренировку. Надо собраться с мыслями, обсудить с партнёршей и тренером все моменты, на которые надо обратить внимание. На это уходит много времени, и, когда ты выступаешь под первым стартовым номером, тебе нужно учитывать это и раньше выходить с разминки. И это хуже, чем выступать в середине или в конце», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Мальцев завоевал три золотые медали на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Он одержал победу в технической и произвольной программах сольных соревнований по синхронному плаванию, а также в микст-дуэтах в паре с Майей Гурбанбердиевой.

Материалы по теме
Российская синхронистка наконец-то завоевала золото ЧМ-2025. Ей помог непобедимый Мальцев!
Российская синхронистка наконец-то завоевала золото ЧМ-2025. Ей помог непобедимый Мальцев!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android