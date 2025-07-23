Александр Мальцев: выступать под первым номером хуже, чем в середине или в конце

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев поделился мнением о том, насколько сложнее выступать одним из первых номеров в соревнованиях и какие сложности могут возникать в связи с ранним показом программы на турнире.

«Выступление первым номером не прибавляет стресса, но добавляет трудности с тем, что нужно выйти с разминки пораньше. Мы разминаемся, делаем причёски, проходим сухую тренировку. Надо собраться с мыслями, обсудить с партнёршей и тренером все моменты, на которые надо обратить внимание. На это уходит много времени, и, когда ты выступаешь под первым стартовым номером, тебе нужно учитывать это и раньше выходить с разминки. И это хуже, чем выступать в середине или в конце», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Мальцев завоевал три золотые медали на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Он одержал победу в технической и произвольной программах сольных соревнований по синхронному плаванию, а также в микст-дуэтах в паре с Майей Гурбанбердиевой.