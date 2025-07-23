Майя Гурбанбердиева: привыкла к холодной воде, но во время выступления о ней не думаю

Синхронистка Майя Гурбанбердиева рассказала о том, какая температура воды для неё является комфортной при выступлении. Она отметила, что не придаёт этому вопросу большого значения.

«К холодной воде я уже привыкла, на выступлении это никак не отразилось. Эта вода абсолютно комфортная, идеальной температуры — не жарко, не душно. Но, конечно, во время выступления я думаю не о температуре воды, а о своих ошибках, взаимодействии с партнёром», — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 23 июля, Гурбанбердиева в паре с Александром Мальцевым завоевала золотую медаль ЧМ-2025 в технической программе смешанных дуэтов.