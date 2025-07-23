Майя Гурбанбердиева: привыкла к холодной воде, но во время выступления о ней не думаю
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Синхронистка Майя Гурбанбердиева рассказала о том, какая температура воды для неё является комфортной при выступлении. Она отметила, что не придаёт этому вопросу большого значения.
«К холодной воде я уже привыкла, на выступлении это никак не отразилось. Эта вода абсолютно комфортная, идеальной температуры — не жарко, не душно. Но, конечно, во время выступления я думаю не о температуре воды, а о своих ошибках, взаимодействии с партнёром», — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Сегодня, 23 июля, Гурбанбердиева в паре с Александром Мальцевым завоевала золотую медаль ЧМ-2025 в технической программе смешанных дуэтов.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
23 июля 2025, среда. 14:32 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия
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