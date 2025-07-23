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Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала золото ЧМ-2025 в Грузии

Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала золото ЧМ-2025 в Грузии
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Представительница Украины Влада Харькова одержала победу в финале женских соревнований по рапире в рамках ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси (Грузия). В решающем бою она оказалась сильнее эстонской спортсменки Катрины Лехис. Счёт — 15:14.

Бронзовые награды турнира достались Ирине Эмбрих (Эстония) и Сон Се Ра (Южная Корея).

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Женщины. Шпага. Финал
23 июля 2025, среда. 19:05 МСК
Окончено
1
Влада Харькова
Украина
2
Катрина Лехис
Эстония
3
Ирина Эмбрих
Эстония
3
Сон Се Ра
Южная Корея

Россиянка Кристина Ясинская заняла 14-е место, Яна Бекмурзова стала 27-й, Айзанат Муртазаева — 34-й, а Милен Бавуге Хабимана — 64-й.

Ранее российский рапирист Кирилл Бородачёв стал серебряным призёром чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия). В финале он уступил первому сеяному Чун Йин Райан Чою из Гонконга. Счёт — 15:9.

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