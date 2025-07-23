Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала золото ЧМ-2025 в Грузии

Представительница Украины Влада Харькова одержала победу в финале женских соревнований по рапире в рамках ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси (Грузия). В решающем бою она оказалась сильнее эстонской спортсменки Катрины Лехис. Счёт — 15:14.

Бронзовые награды турнира достались Ирине Эмбрих (Эстония) и Сон Се Ра (Южная Корея).

Россиянка Кристина Ясинская заняла 14-е место, Яна Бекмурзова стала 27-й, Айзанат Муртазаева — 34-й, а Милен Бавуге Хабимана — 64-й.

Ранее российский рапирист Кирилл Бородачёв стал серебряным призёром чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия). В финале он уступил первому сеяному Чун Йин Райан Чою из Гонконга. Счёт — 15:9.