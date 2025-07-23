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«Я вообще о медалях не думал». Кирилл Бородачёв — о серебре ЧМ-2025 по фехтованию

«Я вообще о медалях не думал». Кирилл Бородачёв — о серебре ЧМ-2025 по фехтованию
Кирилл Бородачёв
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Российский рапирист Кирилл Бородачёв высказался по поводу выступления на ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Сегодня в финале личного турнира он стал вторым, уступив золото Чун Йин Райан Чою из Гонконга. Счёт — 15:9.

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Мужчины. Рапира. Финал
23 июля 2025, среда. 18:40 МСК
Окончено
1
Чун Йин Райан Чой
Гонконг
2
Кирилл Бородачев
Россия
3
Максим Поти
Франция
3
Гергё Семеш
Венгрия

«Я вообще о медалях не думал. Фехтовал и старался показать хорошее фехтование. Знаю, как я умею колоть. Всегда приятно, когда тренеры получают отдачу. Для меня самое главное, что я радуюсь, когда так фехтую, потому что получаю удовольствие.

Все поединки на пути к финалу были сложными. Это чемпионат мира, сюда слабые не приезжают, не могу выделить один бой, везде нужно было много работать и пахать. Мы шесть лет не ездили на чемпионат мира, наконец приехали, и я сразу получил медаль в личных соревнованиях. Я очень доволен. Но расслабляться не надо, так как впереди ещё командные соревнования. Там надо работать ещё больше», — приводит слова Бородачёва «Матч ТВ».

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