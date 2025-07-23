«Я вообще о медалях не думал». Кирилл Бородачёв — о серебре ЧМ-2025 по фехтованию

Российский рапирист Кирилл Бородачёв высказался по поводу выступления на ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Сегодня в финале личного турнира он стал вторым, уступив золото Чун Йин Райан Чою из Гонконга. Счёт — 15:9.

«Я вообще о медалях не думал. Фехтовал и старался показать хорошее фехтование. Знаю, как я умею колоть. Всегда приятно, когда тренеры получают отдачу. Для меня самое главное, что я радуюсь, когда так фехтую, потому что получаю удовольствие.

Все поединки на пути к финалу были сложными. Это чемпионат мира, сюда слабые не приезжают, не могу выделить один бой, везде нужно было много работать и пахать. Мы шесть лет не ездили на чемпионат мира, наконец приехали, и я сразу получил медаль в личных соревнованиях. Я очень доволен. Но расслабляться не надо, так как впереди ещё командные соревнования. Там надо работать ещё больше», — приводит слова Бородачёва «Матч ТВ».