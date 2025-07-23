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Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты дня 23 июля

Сегодня, 23 июля, в Тбилиси (Грузия) продолжился чемпионат мира по фехтованию — 2025. Серебряную медаль в индивидуальном турнире среди рапиристов завоевал россиянин Кирилл Бородачёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Мужчины, рапира. Результаты:

1. Чун Йин Райан Чой (Гонконг).

2. Кирилл Бородачёв (Россия).

3. Максим Поти (Франция).

3. Гёрге Семеш (Венгрия).

...

22. Владислав Мыльников (Россия).

28. Александр Керик (Россия).

39. Антон Бородачёв (Россия).

Женщины, шпага. Результаты:

1. Влада Харькова (Украина).

2. Катрина Лехис (Эстония).

3. Ирина Эмбрих (Эстония).

3. Сон Се Ра (Южная Корея).

...

14. Кристина Ясинская (Россия).

27. Яна Бекмурзова (Россия).

34. Айзанат Муртазаева (Россия).

64. Милен Бавуге Хабимана (Россия).

Лидерами медального зачёта на данный момент являются сборные Гонконга и Украины.