Чемпионат мира — 2025 по фехтованию: медальный зачёт на 23 июля

Сегодня, 23 июля, в Тбилиси (Грузия) продолжился чемпионат мира по фехтованию — 2025. Были разыграны первые два комплекта наград: у мужчин в рапире и у женщин в шпаге. Серебряную медаль в индивидуальном турнире среди рапиристов завоевал россиянин Кирилл Бородачёв.

После всех соревнований в среду российская сборная занимает четвёртое место в медальном зачёте. Лидером являются сборные Гонконга и Украины, в активе которых по одному золоту. На третьем месте расположилась Эстония, чьи спортсменки завоевали серебро и бронзу. У Венгрии, Франции и Южной Кореи по одной бронзовой награде.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года. Отечественные фехтовальщики выступят и в командных видах.