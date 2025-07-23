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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 23 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 23 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа идёт чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 13-го соревновательного дня турнира, который прошёл 23 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты 23 июля

Синхронное плавание:
Микст. Дуэты. Техническая программа.

1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) — 233,2100.
2. Деннис Гонсалес-Бонеу/Мирея Эрнандес Луна (Испания) — 230,4634.
3. Филиппо Пелати/Лукреция Руджеро (Италия) — 228,0275.

Водное поло, женщины

Матч за 7-е место:
Япония — Италия – 15:20.

Матч за 5-е место:
Австралия — Нидерланды – 11:13.

Матч за 3-е место:
США — Испания – 12:13.

Финал:
Греция — Венгрия – 12:9.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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