Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 24 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 14-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 24 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 24 июля (время московское)

Синхронное плавание:

14:30. Дуэты. Произвольная программа.

Водное поло. Мужчины

Матч за 7-е место.

11:00. Италия – США.

Матч за 5-е место.

15:00. Черногория – Хорватия.

Матч за 3-е место.

12:35. Греция – Сербия.

Финал.

16:35. Испания – Венгрия.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.