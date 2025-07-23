Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 24 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 14-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 24 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 24 июля (время московское)
Синхронное плавание:
14:30. Дуэты. Произвольная программа.
Водное поло. Мужчины
Матч за 7-е место.
11:00. Италия – США.
Матч за 5-е место.
15:00. Черногория – Хорватия.
Матч за 3-е место.
12:35. Греция – Сербия.
Финал.
16:35. Испания – Венгрия.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.