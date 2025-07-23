Кирилл Бородачёв: не верится, что держу в руках первую медаль с первого ЧМ в карьере

Российский рапирист Кирилл Бородачёв поблагодарил тех, кто его поддерживал в индивидуальном турнире на ЧМ-2025. Он также поделился эмоциями от завоевания первой личной медали чемпионатов мира.

«Дорогие болельщики, спасибо всем большое за поддержку! Я чувствовал её на протяжении всего турнира. Пока до конца не верится, что держу в руках свою первую личную медаль с первого чемпионата мира в карьере!

Уже послезавтра, 25 июля, выступаем в команде! Болейте за нас, а мы будем стараться!

P.S. Я честно хотел записать кружок, но очень устал, надеюсь, что вы меня поймёте», — написал спортсмен в телеграм-канале братьев Бородачёвых.