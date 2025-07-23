Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кирилл Бородачёв: не верится, что держу в руках первую медаль с первого ЧМ в карьере

Кирилл Бородачёв: не верится, что держу в руках первую медаль с первого ЧМ в карьере
Кирилл Бородачёв
Комментарии

Российский рапирист Кирилл Бородачёв поблагодарил тех, кто его поддерживал в индивидуальном турнире на ЧМ-2025. Он также поделился эмоциями от завоевания первой личной медали чемпионатов мира.

«Дорогие болельщики, спасибо всем большое за поддержку! Я чувствовал её на протяжении всего турнира. Пока до конца не верится, что держу в руках свою первую личную медаль с первого чемпионата мира в карьере!

Уже послезавтра, 25 июля, выступаем в команде! Болейте за нас, а мы будем стараться!

P.S. Я честно хотел записать кружок, но очень устал, надеюсь, что вы меня поймёте», — написал спортсмен в телеграм-канале братьев Бородачёвых.

Материалы по теме
«Я вообще о медалях не думал». Кирилл Бородачёв — о серебре ЧМ-2025 по фехтованию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android