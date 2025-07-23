«Серия должна была прерваться». Колобков оценил выступление синхронисток из РФ на ЧМ-2025

Олимпийский чемпион в шпаге, экс-министр спорта РФ Павел Колобков высказался по поводу выступления российских синхронисток на ЧМ-2025 в Сингапуре. Он заявил, что серия из побед на чемпионатах мира должна была закончиться.

«Серебро чемпионата мира нашей новой команды синхронисток — это высший класс, кто бы что ни говорил! Серия побед когда-то должна была прерваться. Главное — сделать выводы. И, судя по подходу Татьяны Покровской, новая победная серия не заставит себя долго ждать», — написал Колобков в своём телеграм-канале.

На ЧМ-2025 команда по синхронному плаванию из России завоевала уже пять наград, из которых три золотые, одна серебряная и одна бронзовая.