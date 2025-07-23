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Тадей Погачар назвал цель на оставшуюся часть этапов «Тур де Франс» — 2025

Тадей Погачар назвал цель на оставшуюся часть этапов «Тур де Франс» — 2025
Тадей Погачар
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Словенский велогонщик, многократный победитель «Тур де Франс» Тадей Погачар подвёл итоги 17-го этапа «Большой петли». Он также назвал цель на оставшуюся часть соревнований.

«День выдался довольно спокойным, но отнюдь не лёгким. Темп был высоким, а под конец испортилась погода. Рад, что этап позади и что нам всем удалось остаться в безопасности.

Цель — сохранить жёлтую майку, и ничего больше. Что касается завтрашнего дня, можно ожидать, что Visma попытается уйти в отрыв и проедет каждый подъём на полную. Позже, на Коль-де-ла-Лоз (горный перевал во Французских Альпах), они сделают всё возможное, чтобы сбросить меня. Я буду готов ко всему, что может случиться», — приводит слова Погачара пресс-служба многодневки.

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