«Для меня это уже подвиг». Колобков оценил серебро Кирилла Бородачёва на ЧМ по фехтованию

Олимпийский чемпион в шпаге, экс-министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал успешное выступление Кирилла Бородачёва на ЧМ-2025 в Грузии. Сегодня, 23 июля, россиянин завоевал серебро в индивидуальных соревнованиях рапиристов.

«Кирилл Бородачёв — серебро чемпионата мира, для меня это уже подвиг. Ребята долго были отстранены от международных стартов, только возвращаются в соревновательный ритм — и уже результаты. Значит, школа и системный подход сохранены, и потенциал никуда не делся. Победы ещё будут, я тут очень оптимистично настроен.

И кстати — чемпион мира из Гонконга. Топ-результаты у фехтовальщиков из Кувейта, Ирана, Египта, Венесуэлы. Мир фехтования расширяется, становится по-настоящему глобальным. И это тоже радостно!» — написал Колобков в своём телеграм-канале.