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Немецкий пловец раскритиковал допуск россиян на ЧМ в Сингапуре в нейтральном статусе

Немецкий пловец раскритиковал допуск россиян на ЧМ в Сингапуре в нейтральном статусе
Йоша Сальхов
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Немецкий пловец Йоша Зальхов высказался по поводу участия российских спортсменов в ЧМ-2025 по водным видам спорта в нейтральном статусе. Он остался недоволен допуском россиян на таких условиях.

«Сейчас мы снова видим угрозы санкций от Трампа и НАТО. Но в то же время якобы спорт должен «открывать двери». Это противоречиво. Если подумать дальше, то представьте, что на зимней Олимпиаде-2026 биатлонисты с винтовками бегают по трассе, в тот момент, пока продолжаются боевые действия. Или на ОИ-2028 украинский стрелок будет соревноваться с российским. Это странно и оставляет неприятный привкус.

В России спорт — это политика. Они взаимосвязаны. Поэтому я не понимаю, как можно говорить, что «спорт вне политики». Это ложь. Политика идёт на конфронтацию, а спорт открывает двери — это не сочетается.

И сам по себе нейтральный флаг вызывает вопросы. Все же знают, что это россияне. Это самообман. Надо либо допускать их полностью, либо нет. Полумеры — плохое решение», — приводит слова Сальхова Sport1.de.

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