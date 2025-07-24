В метро Парижа погиб ирландский велолюбитель, который приехал на «Тур де Франс» — 2025

В парижском метро в результате несчастного случая погиб гонщик-любитель из Ирландии Томас Уолш, который приехал посмотреть за ходом соревнований на «Тур де Франс» — 2025. Об этом сообщает RMC Sport.

Известно, что в понедельник, 21 июля, Уолш упал на рельсы в вестибюле одной из станций, а затем скончался от удара током. Ряд СМИ сообщили, что молодой человек прибыл во Францию ради того, чтобы увидеть события 17-го этапа многодневки — восхождения на гору Мон-Ванту, которое состоялось 23 июля.

Томас Уолш был членом Comeragh Cycling Club. Там заявили, что Уолш «добился высоких результатов в юниорской и взрослой категориях» в велоспорте.