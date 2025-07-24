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Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 24 июля

Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 24 июля
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Сегодня, 24 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию пройдут квалификационные поединки в мужской сабле и женской рапире. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира. Тбилиси (Грузия). Расписание 24 июля (время московское):

  • 8:00. Сабля, мужчины. Квалификация.
  • 9:25. Рапира, женщины. Квалификация.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по фехтованию
Календарь ЧМ-2025 по фехтованию
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