Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 24 июля

Сегодня, 24 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию пройдут квалификационные поединки в мужской сабле и женской рапире. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира. Тбилиси (Грузия). Расписание 24 июля (время московское):

8:00. Сабля, мужчины. Квалификация.

9:25. Рапира, женщины. Квалификация.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.