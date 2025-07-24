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19-летняя Дешмух из Индии квалифицировалась на ТП-2026 после выхода в финал Кубка мира

19-летняя Дешмух из Индии квалифицировалась на ТП-2026 после выхода в финал Кубка мира
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19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмух вышла в финал женского Кубка мира — 2025. В среду, 23 июля, она обыграла 16-ю чемпионку мира китаянку Тань Чжунъи. Таким образом, Дешмух квалифицировалась на Турнир претенденток — 2026.

Соперница Дешмух в финале Кубка мира определится сегодня, 24 июля, после тай-брейка в матче между её соотечественницей Хампи Конеру и ещё одной представительницей Китая Лэй Тинцзе.

Путёвки в Турнир претенденток получают три лучшие шахматистки Кубка мира. Отметим, что Дешмух была посеяна на Кубке мира под 15-м номером и у неё даже нет звания гроссмейстера — она международный мастер.

Кубок мира проходит в грузинском Батуми с 5 по 29 июля. Прошлый Кубок мира состоялся в августе 2023 года в Баку. Тогда победительницей в драматичной борьбе стала россиянка Александра Горячкина, которая на этом турнире уступила во втором раунде представительнице Казахстана Меруерт Камалиденовой.

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