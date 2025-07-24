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Российские синхронистки с 7-го места квалифицировались в финал командной акробатики на ЧМ

Представительницы России (Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова) с седьмым результатом квалифицировались в финал соревнований по командной акробатике на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Россиянки показали результат 201,871 балла.

Первыми в предварительных соревнованиях стали китайские синхронистки, получившие от судей 225,799 балла. На второй строчке — испанки (224,287). Тройку сильнейших замкнула сборная Италии — 215,728.

Отметим, что российские синхронистки, открывая квалификацию, ошиблись в шестой поддержке (соскользнула нога, и спортсменка упала в воду, не успев зафиксировать форму элемента).

В финале командной акробатики выступят 12 лучших команд предварительного этапа. Обладатели медалей в этой дисциплине определятся в пятницу, 25 июля.