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Федерация парусного спорта допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Федерация парусного спорта допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
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Международная федерация парусного спорта (World Sailing) утвердила политику, позволяющую спортсменам, персоналу и судьям из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Об этом сообщила Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС).

«Это большой шаг вперёд к восстановлению допуска российских спортсменов к международным стартам и восстановлению диалога с международной федерацией. ВФПС продолжит работу по полноценному возвращению российского парусного спорта на международную арену», — приводит слова президента ВФПС Сергея Джиенбаева пресс-служба федерации.

Отметим, что решение принято в соответствии с актуальными рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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