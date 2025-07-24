Владимир Путин поздравил синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву с победой на ЧМ-2025

Президент России Владимир Путин поздравил синхронистов Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву с завоеванием золотых медалей в технической программе микст‑дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с заслуженной победой. На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм, и по праву стал лучшим в этом виде соревнований», — говорится в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на официальном сайте президента РФ.

Отметим, что Мальцев завоевал свою третью золотую медаль на соревнованиях в Сингапуре. Ранее на ЧМ-2025 он победил в сольной технической и произвольной программах.