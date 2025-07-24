Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Владимир Путин поздравил синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву с победой на ЧМ-2025

Владимир Путин поздравил синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву с победой на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Президент России Владимир Путин поздравил синхронистов Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву с завоеванием золотых медалей в технической программе микст‑дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
23 июля 2025, среда. 14:32 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

«Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с заслуженной победой. На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм, и по праву стал лучшим в этом виде соревнований», — говорится в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на официальном сайте президента РФ.

Отметим, что Мальцев завоевал свою третью золотую медаль на соревнованиях в Сингапуре. Ранее на ЧМ-2025 он победил в сольной технической и произвольной программах.

Материалы по теме
Российская синхронистка наконец-то завоевала золото ЧМ-2025. Ей помог непобедимый Мальцев!
Российская синхронистка наконец-то завоевала золото ЧМ-2025. Ей помог непобедимый Мальцев!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android