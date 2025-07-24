Победитель Кубка России в беге с барьерами Евгений Катунин погиб в зоне СВО

Победитель Кубка России легкоатлет Евгений Катунин, специализировавшийся в беге с барьерами, погиб в зоне СВО.

«Погиб на Донбассе. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Курской области.

Катунин погиб на Донбассе в возрасте 25 лет. Спортсмен принял решение встать на защиту Родины в 2022 году, спустя несколько месяцев после начала СВО.

Катунин являлся победителем Кубка России, завоёвывал медали первенства страны. Ему принадлежит рекорд Курской области в беге на 110 м с барьерами. В 2021 году ему было присвоено звание мастера спорта.