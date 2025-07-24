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Все четыре российских саблиста пробились в основную сетку на ЧМ-2025 по фехтованию

Все четыре российских саблиста пробились в основную сетку на ЧМ-2025 по фехтованию
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На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились квалификационные поединки саблистов. Все четыре россиянина (Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов) пробились в основной турнир соревнований в Тбилиси.

Соперники россиян в 1/32 финала турнира саблистов на ЧМ-2025:

  • Павел Граудынь - Чжан Цзэчжун (Китай)
  • Камиль Ибрагимов -  Разван Урсачи (Румыния)
  • Дмитрий Даниленко — Лу Шаотун (Китай)
  • Анатолий Костенко -  Оливье Дерозье (Канада).

Решающие поединки саблистов состоятся в пятницу, 25 июля.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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