Все четыре российских саблиста пробились в основную сетку на ЧМ-2025 по фехтованию

На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились квалификационные поединки саблистов. Все четыре россиянина (Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов) пробились в основной турнир соревнований в Тбилиси.

Соперники россиян в 1/32 финала турнира саблистов на ЧМ-2025:

Павел Граудынь - Чжан Цзэчжун (Китай)

Камиль Ибрагимов - Разван Урсачи (Румыния)

Дмитрий Даниленко — Лу Шаотун (Китай)

Анатолий Костенко - Оливье Дерозье (Канада).

Решающие поединки саблистов состоятся в пятницу, 25 июля.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.