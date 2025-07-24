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Украинская шпажистка покинула подиум с призёрами ЧМ-2025 из-за россиянина Бородачёва

Украинская шпажистка покинула подиум с призёрами ЧМ-2025 из-за россиянина Бородачёва
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Украинская шпажистка Влада Харькова покинула церемонию награждения на чемпионате мира по фехтованию из-за россиянина Кирилла Бородачёва. Она завоевала золотую медаль на шпагах у женщин, а Бородачёв стал серебряным призёром соревнований на рапирах.

По завершении турнира состоялось награждение призёров в каждой из дисциплин, а также была сделана общая фотография. Харькова осталась на подиуме для фотографии с остальными шпажистками, но, когда на пьедестал поднялись мужчины, украинка посмотрела в сторону Бородачёва и немедленно покинула церемонию.

Фото: Кадр из трансляции

Российские фехтовальщики были отстранены от международных турниров в 2022 году, но в марте 2023 года им разрешили участвовать в личных соревнованиях.

В мае 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси.

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