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Часть пловцов сборной США отравилась на сборе в Таиланде перед ЧМ-2025 — SwimSwam

Часть пловцов сборной США отравилась на сборе в Таиланде перед ЧМ-2025 — SwimSwam
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Значительная часть пловцов сборной США слегла с пищевым отравлением на тренировочном сборе команды на Пхукете (Таиланд) перед чемпионатом мира — 2025 по водным видам спорта. Об этом сообщает SwimSwam.

По информации источника, около 10 спортсменов из США были вынуждены остаться на Пхукете, потому что они были слишком больны, чтобы путешествовать с остальной командой. Изначально планировалось, что вся команда отправится в Сингапур рано утром 22 июля, а соревнования пловцов начнутся 27 июля.

Пловцы, которые уже чувствовали себя лучше или у которых ещё не проявились симптомы, уже отправились на чемпионат мира, но у некоторых из тех, кто отправился в Сингапур, сейчас снова начинают проявляться симптомы.
Сообщается, что американским спортсменам, остающимся на Пхукете, было рекомендовано не заказывать блюда из меню, не питаться в буфете и избегать овощей. Ожидается, что эти пловцы отправятся в Сингапур в ближайшие дни.

Сборная Великобритании, также проживающая на том же курорте, предположительно, также страдает от нескольких заболеваний.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Соревнования пловцов в бассейне начнутся 27 июля.

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