Титулованная фехтовальщица София Позднякова возобновит карьеру для отбора на ОИ-2028

Старший тренер женской сборной России по сабле Дмитрий Глотов сообщил, что олимпийская чемпионка София Позднякова возобновит карьеру и будет участвовать в отборе к Играм-2028 в Лос‑Анджелесе.

«Соня звонила, она возвращается и планирует отобраться на Олимпийские игры. С сентября месяца она будет на сборах. Она сказала, что находится в хорошей физической форме, потому что всё это время так или иначе тренировалась», — приводит слова Глотова «Матч ТВ».

28-летняя Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка 2020 года в личном и командном первенстве, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России. После Олимпиады-2020 в Токио София заявила, что сделает паузу в карьере, чтобы больше времени посвящать семье.