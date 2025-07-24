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Титулованная фехтовальщица София Позднякова возобновит карьеру для отбора на ОИ-2028

Титулованная фехтовальщица София Позднякова возобновит карьеру для отбора на ОИ-2028
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Старший тренер женской сборной России по сабле Дмитрий Глотов сообщил, что олимпийская чемпионка София Позднякова возобновит карьеру и будет участвовать в отборе к Играм-2028 в Лос‑Анджелесе.

«Соня звонила, она возвращается и планирует отобраться на Олимпийские игры. С сентября месяца она будет на сборах. Она сказала, что находится в хорошей физической форме, потому что всё это время так или иначе тренировалась», — приводит слова Глотова «Матч ТВ».

28-летняя Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка 2020 года в личном и командном первенстве, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России. После Олимпиады-2020 в Токио София заявила, что сделает паузу в карьере, чтобы больше времени посвящать семье.

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