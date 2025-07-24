Климент Колесников: мы закончили сбор в Малайзии и уезжаем на ЧМ-2025

Двукратный призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников сообщил, что национальная команда завершила тренировочный сбор в Малайзии и отправляется в Сингапур на чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта.

«Всё, мы закончили сбор в Малайзии и уезжаем. Пока, бассейн. Всем подписчикам из Малайзии — пока! Всё, завтра у нас вылет, поэтому мы едем отдыхать и высыпаться», — сказал Колесников в эфире видео, опубликованного на своей странице в телеграм-канале.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Соревнования пловцов в бассейне начнутся в воскресенье, 27 июля.