«Это даст импульс остальным». Старший тренер российских рапиристов — о серебре Бородачёва

Старший тренер рапиристов сборной России Дмитрий Шевченко прокомментировал выступление отечественных фехтовальщиков в первый медальный день ЧМ-2025, отметив серебро Кирилла Бородачёва.

«Хотел бы поздравить всех болельщиков, всю нашу общественность за первую за последние годы медаль такого уровня, как чемпионат мира. И самого Бородачёва, и его личных тренеров — Элину Орлову и Ильгара Мамедова. Кирилл последние пять лет является лидером нашего фехтования на рапирах. В Токио он остановился в шаге от медалей, заняв пятое место. Долгое время мы не могли проверить наших спортсменов на таком турнире, как чемпионат мира, и наконец это удалось. Надеюсь, что это даст импульс остальной команде ребят. Они много сделали, чтобы завоевать медаль в командных соревнованиях.

Влад Мыльников проиграл в итоге победителю турнира, хоть мы в тот момент и не думали об этом. К сожалению, построить поединок не получилось. Это дополнительный стимул: сделаем работу над ошибками и будем сильнее в следующем турнире. У Керика бой c Александром Чупеничем не получился абсолютно. Изначально понимал, что он вряд ли выиграет. Но к Саше остались вопросы… скажем так, по мужской составляющей. Характер мужской не проявил. Наверное, не созрел для такого бойца экстра‑класса», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Напомним, Бородачёв в финале турнира рапиристов уступил первому сеяному Чун Йин Райан Чою из Гонконга со счётом 9:15. Антон Бородачёв завершил выступление в первом раунде, Александр Керик и Владислав Мыльников потерпели поражение в 1/16 финала.