Мужская сборная Греции по водному поло стала бронзовым призёром ЧМ-2025

Мужская сборная Греции по водному поло завоевала бронзовые медали чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. В матче за третье место греческие ватерполисты были сильнее сборной Сербии со счётом 16:7.

Сегодня, 24 июля, состоится финальный матч мужского турнира по водному поло, в котором золотые медали разыграют между собой сборные Испании и Венгрии.

Действующими чемпионами мира являются ватерполисты Хорватии. Они одержали победу на чемпионате мира — 2024, который проходил в Дохе (Катар). В Сингапуре хорватские ватерполисты сыграют со сборной Черногории за пятое место.