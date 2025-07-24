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Мужская сборная Греции по водному поло стала бронзовым призёром ЧМ-2025

Мужская сборная Греции по водному поло стала бронзовым призёром ЧМ-2025
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Мужская сборная Греции по водному поло завоевала бронзовые медали чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. В матче за третье место греческие ватерполисты были сильнее сборной Сербии со счётом 16:7.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Водное поло
Мужчины. За 3-е место. Греция — Сербия — 16:7
24 июля 2025, четверг. 12:35 МСК
Окончено

Сегодня, 24 июля, состоится финальный матч мужского турнира по водному поло, в котором золотые медали разыграют между собой сборные Испании и Венгрии.

Действующими чемпионами мира являются ватерполисты Хорватии. Они одержали победу на чемпионате мира — 2024, который проходил в Дохе (Катар). В Сингапуре хорватские ватерполисты сыграют со сборной Черногории за пятое место.

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