«Мы привыкли к глупым выходкам». Роднина — о поступке украинки на ЧМ по фехтованию

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с украинской чемпионкой мира Владой Харьковой на чемпионате мира по фехтованию, назвав поступок спортсменки глупостью.

«Мы будем обсуждать каждую глупость? По‑моему, за эти годы мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны. Я точно не хочу это обсуждать», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Шпажистка отказалась от общей фотографии призёров чемпионата мира ‑ 2025, так как среди спортсменов был российский рапирист Кирилл Бородачёв. 24 июля россиянин занял второе место в индивидуальных соревнованиях, проиграв в финале Чун Йин Райан Чою из Гонконга (9:15).

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Россияне выступают под нейтральным флагом.