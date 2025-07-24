МИД Латвии отказал в визе президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу

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Пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии сообщила об отказе в выдаче въездной визы президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россиянину Аркадию Дворковичу.

«Латвия не выдала визу Аркадию Дворковичу, бывшему вице-премьеру и помощнику президента России, а ныне президенту Международной шахматной федерации. Латвия проинформировала страны, выдавшие шенгенские визы, об этом», — говорится в сообщении МИД страны.

52-летний Дворкович занимает должность главы ФИДЕ с октября 2018 года. Ранее он работал в должности вице-премьера России, председателя фонда «Сколково», председателя совета директоров ОАО «РЖД» и помощника президента России. В 2007–2010 годах был вице-президентом Федерации шахмат России (ФШР), а с 2010 по 2014 год — председателем наблюдательного совета.