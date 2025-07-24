Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов вышли в 1/16 финала турнира саблистов на ЧМ-2025

На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки саблистов в 1/32 финала. Два россиянина из четырёх пробились в следующий круг соревнований в Тбилиси.

Фехтование. ЧМ-2025. Сабля. Мужчины, 1/32 финала (результаты роcсиян):

Павел Граудынь (Россия) — Цзэчжун Чжан (Китай) — 15:6;

— Цзэчжун Чжан (Китай) — 15:6; Камиль Ибрагимов (Россия) - Разван Урсаки (Румыния) — 15:13;

- Разван Урсаки (Румыния) — 15:13; Шаотун Ло (Китай) — Дмитрий Даниленко (Россия) — 15:10;

— Дмитрий Даниленко (Россия) — 15:10; Оливье Дерозье (Канада) — Анатолий Костенко (Россия) — 15:11.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.