Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На ЧМ китайский саблист нанёс россиянину укол с рассечением, попав за пределы маски

На ЧМ китайский саблист нанёс россиянину укол с рассечением, попав за пределы маски
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер мужской сборной России по фехтованию на саблях Вениамин Решетников прокомментировал опасное попадание клинком во время боя российского саблиста Павла Граудыня, отметив, что серьёзных повреждений спортсмен не получил.

«Мы бьём друг друга саблей, и иногда такие вещи случаются. Чисто случайно попал клинком за переделы маски. Небольшое рассечение получил, ничего страшного, жить будет», — приводит слова Решетникова «Матч ТВ».

24 июля во время боя второго тура квалификации чемпионата мира по фехтованию при счёте 14:6 китайский саблист Цзэчжун Чжан попал клинком за пределы маски Павла Граудыня, нанеся рассечение. В результате россиянину потребовалась медицинская помощь, которую ему оказали прямо на дорожке. После этого бой продолжился и завершился победой Граудыня со счётом 15:6.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси (Грузии). На турнире разыгрывают 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.

Материалы по теме
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android