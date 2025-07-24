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Только одна российская саблистка пробилась в третий круг на ЧМ-2025 по фехтованию

Только одна российская саблистка пробилась в третий круг на ЧМ-2025 по фехтованию
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На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки рапиристок в 1/32 финала. Россиянка Виталина Анащенкова пробилась в следующий круг соревнований в Тбилиси (Грузия). Она осталось единственной представительницей России, продолжающей борьбу за медали турнира рапиристок.

Фехтование. ЧМ-2025. Рапира. Женщины, 1/32 финала (результаты роcсиянок):

  • Виталина Анащенкова (Россия) — Исида Хименес (Венесуэла) — 15:7;
  • Чи Хи Пак (Южная Корея) — Анна Соловьёва (Россия) — 15:7.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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