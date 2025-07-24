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Россияне завоевали золото и серебро в турнире по настольному теннису на Универсиаде-2025

Россияне завоевали золото и серебро в турнире по настольному теннису на Универсиаде-2025
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Российский спортсмен Владимир Сидоренко стал победителем турнира по настольному теннису в рамках летней Универсиады-2025. В финале он обыграл другого российского теннисиста Максима Гребнева, ставшего серебряным призёром соревнований в Германии.

Встреча завершилась победой Сидоренко со счётом 4-1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6).

Сегодня, 24 июля, российские спортсмены Егор Агафонов и Илья Симакин сыграют в финале мужского парного разряда в большом теннисе.

Летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля в регионе Рейн‑Рур (Германия). Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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