Россияне завоевали золото и серебро в турнире по настольному теннису на Универсиаде-2025

Российский спортсмен Владимир Сидоренко стал победителем турнира по настольному теннису в рамках летней Универсиады-2025. В финале он обыграл другого российского теннисиста Максима Гребнева, ставшего серебряным призёром соревнований в Германии.

Встреча завершилась победой Сидоренко со счётом 4-1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6).

Сегодня, 24 июля, российские спортсмены Егор Агафонов и Илья Симакин сыграют в финале мужского парного разряда в большом теннисе.

Летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля в регионе Рейн‑Рур (Германия). Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.