Россиянки Дорошко и Гайдай завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на ЧМ-2025

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Россиянки показали результат 277,1117 балла.

Победительницами стали испанские синхронистки Лилоу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас (282,6087), серебро у итальянок Энрики Пикколи и Лукреции Руджеро (278,7137).

Ранее Дорошко и Гайдай стали бронзовыми призёрами в технической программе дуэтов.

ЧМ-2025 по водным видам спорта. Синхронное плавание. Женщины. Дуэты, произвольная программа: