Россиянки Дорошко и Гайдай завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на ЧМ-2025
Поделиться
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Россиянки показали результат 277,1117 балла.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Произвольная программа
24 июля 2025, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Испания
2
Италия
3
Россия
Победительницами стали испанские синхронистки Лилоу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас (282,6087), серебро у итальянок Энрики Пикколи и Лукреции Руджеро (278,7137).
Ранее Дорошко и Гайдай стали бронзовыми призёрами в технической программе дуэтов.
ЧМ-2025 по водным видам спорта. Синхронное плавание. Женщины. Дуэты, произвольная программа:
- Лилоу Льюис Валетте/Ирис Тио Касас (Испания) - 282,6087 балла.
- Энрика Пикколи/Лукреция Руджеро (Италия) — 278,7137.
- Майя Дорошко/Татьяна Гайдай (Россия) - 277,1117.
Комментарии
- 24 июля 2025
-
16:59
-
16:45
-
16:11
-
15:56
-
15:38
-
15:37
-
15:17
-
14:54
-
14:34
-
14:34
-
14:22
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
13:39
-
13:24
-
13:15
-
12:06
-
11:54
-
11:40
-
11:19
-
10:54
-
10:19
-
09:59
-
09:45
-
09:21
-
00:24
- 23 июля 2025
-
23:53
-
22:53
-
22:32
-
22:17
-
21:26
-
21:10
-
20:43
-
20:31