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Россиянки Дорошко и Гайдай завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на ЧМ-2025

Россиянки Дорошко и Гайдай завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на ЧМ-2025
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Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Россиянки показали результат 277,1117 балла.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Произвольная программа
24 июля 2025, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Испания
2
Италия
3
Россия

Победительницами стали испанские синхронистки Лилоу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас (282,6087), серебро у итальянок Энрики Пикколи и Лукреции Руджеро (278,7137).

Ранее Дорошко и Гайдай стали бронзовыми призёрами в технической программе дуэтов.

ЧМ-2025 по водным видам спорта. Синхронное плавание. Женщины. Дуэты, произвольная программа:

  1. Лилоу Льюис Валетте/Ирис Тио Касас (Испания) - 282,6087 балла.
  2. Энрика Пикколи/Лукреция Руджеро (Италия) — 278,7137.
  3. Майя Дорошко/Татьяна Гайдай (Россия) - 277,1117.
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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