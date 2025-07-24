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«Я счастлив, но немного расстроен». Сидоренко о победе на Универсиаде в настольном теннисе

«Я счастлив, но немного расстроен». Сидоренко о победе на Универсиаде в настольном теннисе
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Победитель Универсиады в настольном теннисе Владимир Сидоренко поделился впечатлениями от первой за три года победы на соревнованиях, отметив, что счастлив.

«Я счастлив, но немного расстроен тем, что мне пришлось играть со своим другом, поэтому не мог выдать все эмоции, которые у меня были во время этих соревнований. Но я просто счастлив, что смог выиграть свои первые соревнования за три года. Игра была хорошей, я немного устал, но старался сохранять свои силы, не кричать после побед и оставаться сфокусированным во время каждой партии», — приводит слова Сидоренко ТАСС.

В финале Универсиады по настольному теннису Владимир Сидоренко победил соотечественника Максима Гребнева со счётом 10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6. Сидоренко не участвовал в международных соревнованиях, за исключением клубных турниров, с марта 2022 года.

Универсиада проходит в Германии с 16 по 27 июля. На ней россияне выступают в нейтральном статусе.

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