Тренер «Стрелы-Ак Барс» Нил: расстраивает, что Россия изолирована от соревнований

Тренер казанского регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» южноафриканец ДжейПи Нил высказался о возможном спаде в результатах сборной России из-за отстранения от международных стартов, отметив, что многие любители регби ждут её возвращения на турниры.

– С учётом отстранения российских спортсменов от международных соревнований российское регби регрессирует?

– Это хороший вопрос для дискуссии. Я размышлял об этом, много думал. Мне сложно ответить категорично, так ли это. Потому что мы просто не знаем, на каком уровне сейчас находятся российские регбисты. Матчей с сильными сборными нет, а проверить это можно было только в спарринге с ними. Конечно, расстраивает тот факт, что Россия изолирована от официальных международных соревнований. Ведь мы видим, что европейские сборные растут, прогрессируют с каждым годом. И, чтобы нашим спортсменам не оказаться в состоянии застоя, надо тоже выступать на крупных турнирах. Но, к сожалению, пока это невозможно.

Все переживают от этого – и игроки, и тренеры. Раньше Россия на одной ноге могла обыгрывать такие сборные, как Бельгия или Нидерланды. Сейчас посмотрите на их уровень, легко с ними точно не будет. Все, кто вовлечён с любовью в регби, искренне ждут снятия санкций и возвращения России на международную арену. Пусть даже сначала с регби-7 начнётся допуск России, хотя бы так, уже будет неплохо. А если вернут и матчи по регби-15, то будет вообще замечательно, – приводит слова Нила «Татар-Информ».