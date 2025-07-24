Тренер «Стрелы-Ак Барс» Нил: большинство иностранцев наполнены стереотипами о России

Тренер казанской «Стрелы-Ак Барс» южноафриканец ДжейПи Нил рассказал, с какими стереотипами о России он помогает справиться иностранным игрокам, приезжающим играть в чемпионате.

– Наверняка, когда вы приглашаете иностранцев в команду, вы проявляете себя как чуткий психолог. Как вы объясняете легионерам, что такое Россия?

– Надо понимать, что большинство иностранцев наполнены огромным количеством стереотипов о России. Водка, рыбалка, самые красивые женщины в мире, грозные и неулыбчивые мужчины… В беседе им приходится объяснять нюансы, что из этого правда, а что – нет.

Конечно, некоторые иностранцы очень боятся переезжать в Россию. Но я им всегда говорю, что Казань – прекраснейший город с отличной инфраструктурой и одно из лучших мест для проживания в мире, – приводит слова Нила «Татар-Информ».