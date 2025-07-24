«Из 300 мишеней он закрыл 292». Экс-тренер Липовица — о биатлонных задатках велогонщика

Флориан Штайрер, бывший тренер велогонщика Флориана Липовица, рассказал о биатлонных задатках немецкого спортсмена.

«Он был действительно хорош и в стрельбе. Есть тесты на результативность в стрельбе. Как вы думаете, кто до сих пор является рекордсменом в стрельбе лёжа? Это Липовиц Флориан. Из 300 возможных мишеней он, я думаю, закрыл 292.

Я работал с некоторыми биатлонистами в качестве тренера. Двое были чемпионами мира: Денизе Херрман и Лаура Дальмайер. С ними занимался Фло», — приводит слова Штайрера Eurosport.

Липовиц начал заниматься биатлоном в возрасте восьми лет и, будучи учеником, был чемпионом Германии и членом национальной команды. В 2020 году он полностью сосредоточился на велоспорте. В данный момент 24-летний велогонщик выступает на «Тур де Франс» — 2025 и после 17 этапов занимает третье место в генеральной классификации.