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«Надеюсь, скоро порадует медалями». Михаил Дегтярёв — о возвращении Софии Поздняковой

«Надеюсь, скоро порадует медалями». Михаил Дегтярёв — о возвращении Софии Поздняковой
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Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв прокомментировал новость о возобновлении карьеры фехтовальщицы Софии Поздняковой.

«В спортивном сообществе всегда рады возвращению в строй талантливых и перспективных атлетов, которые могут достойно представлять российский спорт. Так что решение Софии можно только приветствовать. Она и семье должное время уделила, и о профессии не забыла, уже в сентябре планирует быть на сборах. Надеюсь, уже скоро порадует всех нас новыми медалями», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Ранее старший тренер женской сборной России по сабле Дмитрий Глотов сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка в сабле София Позднякова возвращается в спорт и будет участвовать в отборе к Играм-2028 в Лос‑Анджелесе.

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