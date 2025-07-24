Матыцин: мы продолжаем политику нулевой терпимости к допингу. Это абсолютный приоритет

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин оценил важность принятия в первом чтении законопроекта о повышении эффективности системы борьбы с допингом в отечественном спорте.

«Проблема применения допинга не имеет национальности и государственных границ. Россия была и остаётся приверженной к основополагающим принципам Конвенции ЮНЕСКО. По заключению международных экспертов в России создана одна из наиболее эффективных систем противодействия допингу. Мы последовательно продолжаем политику защиты чистого спорта и нулевой терпимости к допингу. Это абсолютный приоритет государственной политики в области спорта», — приводит слова Матыцина телеграм-канал комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.