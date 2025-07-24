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Полиция жёстко задержала пранкера на трассе во время этапа «Тур де Франс» — 2025

Полиция жёстко задержала пранкера на трассе во время этапа «Тур де Франс» — 2025
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В Сети распространилось видео жёсткого задержания пранкера полицией по ходу легендарной веломногодневки «Тур де Франс» — 2025.

Инцидент произошёл на финише 17-го этапа «Тур де Франс». Неизвестный переоделся в типичную для спортсменов экипировку и каким-то образом пробрался на трассу. Полиция, заметив нарушение, действовала довольно жёстко: полицейский буквально снёс человека с велосипеда, тот упал на асфальт и схватился за грудь. После чего его начали оттаскивать к обочине. Причём до столкновения с полицией пранкера попытался ударить неизвестный, по всей видимости, зритель.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео инцидента.

17-й этап «Тур де Франс» выиграл итальянский велогонщик Джонатан Милан, представляющий команду Lidl — Trek. В генеральной классификации продолжает лидировать Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG).

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