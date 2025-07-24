Сборная Испании выиграла чемпионат мира — 2025 по водному поло у мужчин
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Мужская сборная Испании по водному поло выиграла чемпионат мира – 2025, который проходит в Сингапуре. Это четвёртый подобный титул в истории страны, теперь испанцы сравнялись по этому показателю с рекордсменами в истории этого вида спорта — Венгрией и Италией.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Водное поло
Мужчины. Финал. Испания — Венгрия — 15:13
24 июля 2025, четверг. 16:35 МСК
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В финале соревнований испанцы со счётом 15:13 обыграли команду Венгрии.
Стоит отметить выдающуюся стабильность сборной Испании по водному поло на ЧМ в последние годы: с 2019 года команда завоевала серебро ЧМ-2019, золото ЧМ-2022, бронзу ЧМ-2023 и бронзу ЧМ-2024. При этом на двух прошедших за это время Олимпиадах (2020, 2024) испанцы не смогли завоевать медалей.
Ранее в борьбе за бронзовые медали чемпионата мира — 2025 Греция со счётом 16:7 одолела команду Сербии.
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