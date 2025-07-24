О'Коннор выиграл 18-й, «королевский» этап «Тур де Франс», Погачар — 2-й, Вингегор за ним

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Австралийский велогонщик Бен О'Коннор, представляющий команду UCI WorldTeam Jayco-AlUla, стал победителем 18-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025. 29-летний О'Коннор преодолел дистанцию (Виф — Коль-де-ла-Лоз, 171,5 км) за 5:03.47. Вторым финишировал лидер общего зачёта словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates XRG (+ 1,45). На последних метрах дистанции он обошёл своего главного конкурента в борьбе за титул – Йонаса Вингегора (Visma – Lease a Bike) (+ 1,54), тем самым упрочив своё преимущество в генеральной классификации.

18-й этап «Тур де Франс» принято называть «королевским» из-за сложности (три подъёма высшей категории и набор высоты 5450 м).

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 18-го этапа:

Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) —66.55,42. Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) + 4.26,0. Флориан Липовиц (Red Bull — BORA — hansgrohe) + 11.01,0.

Отметим, что до финиша «Тур де Франс» — 2025 осталось три этапа.