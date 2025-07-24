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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 24 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 24 июля, в финале произвольной программы дуэтов в синхронном плавании Татьяна Гайдай и Майя Дорошко завоевали бронзу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 14-го соревновательного дня турнира, который прошёл 24 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 24 июля (время московское)

Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.

Испания (Лилоу Льюис Валетте, Ирис Тио Касас) Италия (Энрика Пикколи, Лукреция Руджеро) Россия (Татьяна Гайдай, Майя Дорошко)

Водное поло. Мужчины

Матч за 7-е место:

Италия – США — 9:8.

Матч за 5-е место:

15:00. Черногория – Хорватия — 13:19.

Матч за 3-е место:

12:35. Греция – Сербия — 16:7.

Финал:

16:35. Испания – Венгрия — 15:13.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.