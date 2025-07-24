ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 24 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 24 июля, в финале произвольной программы дуэтов в синхронном плавании Татьяна Гайдай и Майя Дорошко завоевали бронзу.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 14-го соревновательного дня турнира, который прошёл 24 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 24 июля (время московское)
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.
- Испания (Лилоу Льюис Валетте, Ирис Тио Касас)
- Италия (Энрика Пикколи, Лукреция Руджеро)
- Россия (Татьяна Гайдай, Майя Дорошко)
Водное поло. Мужчины
Матч за 7-е место:
Италия – США — 9:8.
Матч за 5-е место:
15:00. Черногория – Хорватия — 13:19.
Матч за 3-е место:
12:35. Греция – Сербия — 16:7.
Финал:
16:35. Испания – Венгрия — 15:13.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.