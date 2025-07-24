Погачар врезался в автомобиль команды Вингегора перед стартом 18-го этапа «Тур де Франс»

Трёхкратный чемпион «Тур де Франс», титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates XRG, рассказал, что столкнулся с автомобилем сопровождения команды Visma – Lease a Bike перед стартом 18-го, «королевского» этапа «Тур де Франс» — 2025. Интересно, что за этот коллектив выступает его основной конкурент за очередную победу в генеральной классификации датчанин Йонас Вингегор.

«Мы ехали на старт, и машины сопровождения тоже ехали с нами. Я двигался за автомобилем команды Visma – Lease a Bike и, возможно, делал это слишком близко. Внезапно он вдруг резко затормозил, и я влетел в него. Возможно, в команде моего соперника хотели проверить мои тормоза и реакцию перед стартом. И я немного сплоховал.

Я не был готов к столкновению, потому что не видел причины, по которой водителю нужно было срочно остановиться. Поэтому мы и врезались в машину сопровождения, а я разбил свой велосипед. Слава богу, со мной всё в порядке. Я в полном порядке и готов к борьбе в гонке – всё хорошо», — сказал Погачар журналистам в микст-зоне перед стартом этапа.