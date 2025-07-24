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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 25 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 25 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 25 июля, состоятся выступления в синхронном плавании. Соревновательный день начнётся с микста дуэтов в произвольной программе, далее спортсмены выступят с акробатической программой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 15-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 25 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 25 июля (время московское):

Синхронное плавание

5:00. Микст. Дуэты. Произвольная программа

14:30. Акробатическая программа

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

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